Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei trifft Feststellungen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienber (ots)

Am gestrigen Abend um 23:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung des 44jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bonn zum Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Betrug. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von über 2700 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Gestern Nachmittag um 15:50 Uhr wurde ein Ukrainer zur Einreisekontrolle vorstellig. Bei dem 59 Jahre alten Mann war ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Singen, wegen Einschleusen von Ausländern offen. Eine Vorführung beim Amtsgericht ist für den heutigen Tag geplant.

Am 20. Juni 2026 um 15:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 61jährigen LKW- Fahrer aus Serbien. Der Mann wies sich mit einem gültigen serbischen Reisepass aus, hatte aber seine Aufenthaltsdauer um 22 Tage überschritten, ihm wurde die Einreise verweigert.

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