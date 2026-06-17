Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mehrere Geldstrafen in vierstelliger Höhe vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vollstrecken im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere Haftbefehle am Grenzübergang Reitzenhain.

Ein 29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde am 15.06.2026 gegen 12:45 Uhr bei der Einreise aus Richtung Tschechien kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Münster zur Strafvollstreckung. Er war wegen Vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu insgesamt 2000 Euro Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Da er diese vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Am Folgetag dann eine ähnliche Feststellung. Diesmal kontrollierten die Beamten einen 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dieser war ebenfalls mit von der Staatsanwaltschaft Münster wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Auch er konnte seine offene Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro vor Ort begleichen und entging somit einer Haftstrafe.

Gestern Abend gegen 22:35 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei bei der Einreisekontrolle eines 48-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen gleich zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung fest. Zum einen war der 48-Jährige vom Amtsgericht Cham wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden zum anderen vom Amtsgericht Hof wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Seine offenen Geldstrafen von insgesamt 1042 Euro konnte der Bulgare ebenfalls vor Ort begleichen und so seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell