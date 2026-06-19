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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Mann mit Messern und Drogen am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am gestrigen Abend um 21:30 Uhr einen Mann, der sich vorab lautstark im Warteraum am Chemnitzer Hauptbahnhof aufgehalten hatte.

Der 55jährige Deutsche ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Nachschau in seinem Rucksack, seiner Gürteltasche und in den Hosentaschen konnten ein kleines und ein größeres Taschenmesser sowie ein Cuttermesser und eine Bankkarte von einer anderen Person aufgefunden werden.

Auch ein Cliptütchen mit weißer, pulverartiger Substanz führte er mit sich. Der Mann wurde in die Diensträume am Revier Chemnitz- Hauptbahnhof verbracht.

Die Messer, die Drogen und die Bankkarte wurden sichergestellt. Es werden nun Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz sowie Unterschlagung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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