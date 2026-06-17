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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kinder mit Inliner auf Bahnbrücke - Bahn muss Gefahrenbremsung einleiten

BPOLI C: Kinder mit Inliner auf Bahnbrücke - Bahn muss Gefahrenbremsung einleiten
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Burkhardtsdorf (ots)

Gestern Abend gegen 18:44 Uhr musste eine Citybahn auf der Strecke Burgstädt-Aue im Bereich zwischen Dittersdorf und Burkhardtsdorf eine Gefahrenbremsung einleiten. Der Grund dafür waren drei Kinder, welche auf einer Bahnbrücke unmittelbar neben den Gleisen mit ihren Inlinern fuhren. Die Triebfahrzeugführerin erkannte dies frühzeitig und brachte die Bahn zum Stehen.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Chemnitz Hauptbahnhof begab sich nach der Meldung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG mit Sonder- und Wegerechten zum Ereignisort. Um 19:11 Uhr konnte die Streife vor Ort die Triebfahrzeugführerin sowie drei Mädchen im Alter von 11 Jahren antreffen. Zwischenzeitlich waren auch die Erziehungsberechtigten der Mädchen eingetroffen. Die Triebfahrzeugführerin gab auf Befragen an, dass sie die Kinder auf der Brücke, mit Inlineskates fahrend, gesehen habe und durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung sowie gegebenen Pfeifsignal noch vor der Brücke zum Stehen kommen und die Kinder zum Verlassen der Brücke bewegen konnte. Die Einsatzkräfte belehrten die Kinder und Erziehungsberechtigen vor Ort und warnten eindringlich vor den Gefahren im Gleisbereich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen. Gegen 19:25 Uhr erfolgte die Streckenfreigabe und die Citybahn setzte ihre Fahrt fort.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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