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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 14. Juni 2026 um 21:45 Uhr einen türkischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Kronach wegen Körperverletzung zur Untersuchungshaft. Nach der Haftrichtervorführung in Chemnitz soll der Mann an das Amtsgericht Kronach überstellt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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