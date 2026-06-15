Bundespolizeiinspektion Chemnitz
BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl
Reitzenhain (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 14. Juni 2026 um 21:45 Uhr einen türkischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung vom Amtsgericht Kronach wegen Körperverletzung zur Untersuchungshaft. Nach der Haftrichtervorführung in Chemnitz soll der Mann an das Amtsgericht Kronach überstellt werden.
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