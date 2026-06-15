BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Flöha (ots) - Bitte beachten - es handelt sich bei dem Geschädigten um einen 27-jährigen Libanesen - wir berichteten von einer 27-Jährigen - Ich bitte den Fehler zu entschuldigen! Am gestrigen Tag gegen 13:15 Uhr wurde das Bundespolizeipolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch über eine Körperverletzung am Bahnhof Flöha informiert. Eine Streife begab sich unmittelbar zum Ereignisort. Am Bahnsteig 1 ...

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