Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zwei hochwertige Fahrräder am Chemnitzer Hauptbahnhof sichergestellt

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 12.06.2026 gegen 16:25 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 16-jährigen Libyer und einen 18-jäh- rigen Marokkaner. Beide wurden im Rahmen der Ticketkontrolle auffällig, da sie kein Ticket für die Fahrt von Leipzig nach Chemnitz vorweisen konnten. Die Bundespolizei wurde durch Bahnmitarbeiter informiert und gebeten die Personalien der beiden Personen am Chemnitzer Hauptbahnhof zu erfassen.

Bei dieser Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die beiden Jugendlichen jeweils ein hochwertiges E-Bike mit sich führten. Einen Eigentumsnachweis konnten beide nicht nachweisen. Auch die Erklärungen zum Eigentum klangen unplausibel. Aufgrund des Verdachtes des Diebstahls wurden die beiden Fahrräder präventiv sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse zu klären.

Anschließend konnte beide ihre Reise fortsetzen.

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