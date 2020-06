Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Personenunfall am Bahnhof Flöha

Flöha (ots)

Gegen 13:09 Uhr kam es am heutigen Tag zu einem Personenunfall am Bahnhof Flöha. Dabei erfasste eine Regionalbahn eine Person, welche sich in suizidaler Absicht vor den einfahrenden Zug warf. Dabei wurde die Person verletzt. Bundespolizisten und Rettungskräfte sind vor Ort.

Der Zugverkehr wurde eingestellt.

