Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 8-jähriger unternimmt Ausflug nach Chemnitz

Chemnitz (ots)

Am 02. Juni 2020 wurde durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegen 15:30 Uhr am Hauptbahnhof Chemnitz ein 8-jähriger Junge festgestellt, welcher sich nicht in Begleitung einer Erwachsenen Person befand.

Auf Nachfrage durch die Beamten erklärte der Junge, dass er in Flöha wohnt und einen Ausflug nach Chemnitz gemacht habe- seine Eltern wüssten aber nichts von seinem Ausflug.

Der Junge wurde durch die Beamten auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof begleitet und die Eltern informiert. Eine Vermisstenmeldung lag zu diesem Zeitpunkt bei den Polizeibehörden noch nicht vor.

Dem 8-jährigen ist im Verlauf seines Ausfluges nach Chemnitz nichts passiert und konnte kurze Zeit später seinen Eltern am Wohnort übergeben werden.

