Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: 837 Tage Restfreiheitsstrafe
Hellendorf/ Bad Gottleuba (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben einen 62- jährigen Kroaten am 28.05.2026 in den Nachmittagsstunden am Grenzübergang Hellendorf einer Einreisekontrolle unterzogen. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass der Kroate von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Haftbefehl gesucht wurde. Demnach hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 837 Tagen von ursprünglich 6 Jahren und 3 Monaten zu verbüßen. Nach Eröffnung Haftbefehl wurde er in die JVA Dresden eingeliefert.
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