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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 837 Tage Restfreiheitsstrafe

Hellendorf/ Bad Gottleuba (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel haben einen 62- jährigen Kroaten am 28.05.2026 in den Nachmittagsstunden am Grenzübergang Hellendorf einer Einreisekontrolle unterzogen. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass der Kroate von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Haftbefehl gesucht wurde. Demnach hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 837 Tagen von ursprünglich 6 Jahren und 3 Monaten zu verbüßen. Nach Eröffnung Haftbefehl wurde er in die JVA Dresden eingeliefert.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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