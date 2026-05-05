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Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 17 Haftbefehle vollstreckt

Berggießhübel (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hatten am zurückliegenden langen ersten Maiwochenende viel zu tun. So haben sie an den Grenzübergängen Breitenau und Hellendorf 17 Haftbefehle vollstreckt. Wegen verschiedensten Straftaten, wie Diebstahl, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, waren Personen aus Rumänien, Tschechien und Deutschland zur Festnahme ausgeschrieben. Zwölf von ihnen konnten ihren Haftantritt durch Zahlung von knapp 12.300,00 Euro verhindern. Alle anderen haben den Weg zur JVA Dresden angetreten.

Rückfragen bitte an:


Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
Pressesprecher
Frank Rehbein
Telefon: 03 50 23 - 676 505
E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell

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