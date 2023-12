Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Illegale Migranten in Reisebussen festgestellt

Breitenau (ots)

Am 17. Dezember 2023 kontrollierten Beamte der Bundespolizei aus Duderstadt, im Rahmen der Kontrollen am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz, in zwei grenzüberschreitenden Reisebussen insgesamt sechs Personen aus Somalia und Nordmazedonien fest. In den Morgenstunden kontrollierten die Bundespolizeibeamten in einem Reisebus unter anderem fünf somalische Staatsangehörige (7 Jahre bis 33 Jahre). Die Überprüfung der Personen ergab, dass diese nicht über aufenthaltslegitimierenden Dokumente für ihre Einreise nach Deutschland verfügten. Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Einreise erfolgte die wurden die Beschuldigten in Polizeigewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung der Familie aus Somalia in die Tschechische Republik.

Bereits am 16. Dezember 2023 wurde auf der A17 ein Mann (36 Jahre) aus Syrien durch Beamte der Bundespolizei überprüft. Dieser war ebenso Insasse in einem Reisebus und wurde im polizeilichen Auskunftssystem überprüft. Das Ergebnis seiner Überprüfung ergab, dass er zur Einreiseverweigerung durch die Slowakei ausgeschrieben war. Die Bundespolizei beendete seinen unerlaubten Aufenthalt mit der Zurückschiebung in die Tschechische Republik. Er war nach seiner Zurückweisung wenig später erneut zu Fuß eingereist und durch eine mobile Streife der Bundespolizei bei Bahratal festgestellt.

