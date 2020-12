Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bahnhof Pirna gesperrt - Spielende Kinder im Gleis

PirnaPirna (ots)

Am Freitag (04.12.2020) wurde gegen 17:55 Uhr dank eines aufmerksamen Bürgers bekannt, dass auf dem Bahnhof Pirna mehrere Kinder im Gleisbereich spielen. Aufgrund dessen wurde über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn eine Gleissperrung für den Bahnhof Pirna ausgelöst, um drohende Gefahren für die Kinder, durch ein- und durchfahrende Züge abzuwehren.

Kurz darauf erreichte eine Streife der Landespolizei Sachsen den Bahnhof in Pirna und konnte dort die vier Kinder (7, 8, 8, 10) ausfindig machen, welche zuvor im Gleisbereich gespielt hatten.

Die Kinder wurden im weiteren Verlauf am Landespolizeirevier in Pirna an deren Sorgeberechtigten übergeben. Im Beisein der Eltern wurden Kinder und Eltern über die möglichen Gefahren bei unbefugtem Aufenthalt im Gleisbereich aufgeklärt.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei: Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich.

Weitere Informationen dazu finden sie auch auf der Webseite der Bundespolizei: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Martin Ebermann

Telefon: 03 50 23 - 676 506

E-Mail: bpoli.berggiesshuebel.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell