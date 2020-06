Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Schwarzarbeit kann teuer werden

Breitenau (ots)

Bereits am 4. Juni 2020 führten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ein Fahrzeug in den Nachtstunden nebst Insassen auf der A17 zum Rastplatz "Am Heidenholz" zur grenzpolizeilichen Überprüfung zu.

Im Ford Fiesta, mit deutschen Ausfuhrkennzeichen, befanden sich zwei serbische Staatsangehörige (51 und 58 Jahre). Eine Sichtung der nationalen Reisedokumente ergab, dass beide Männer ihren visafreien Aufenthalt in Deutschland erheblich überschritten hatten. Die Personen wurden zur polizeilichen Sachbearbeitung in Polizeigewahrsam genommen. Bei den Durchsuchungen der Personen konnten erhebliche Bargeldbeträge in Höhe von 7.000 EUR und 850 EUR aufgefunden werden. Weiterhin fanden die Polizeibeamten eine gefälschte kroatische Identitätskarte und stellten diese sicher.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass beide Männer einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und sich folglich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Die Beschuldigten mussten eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren von insgesamt 4.800 EUR hinterlegen und werden der zuständigen Ausländerbehörde Pirna übergeben.

