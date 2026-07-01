Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gesuchter Dieb muss in Haft
Seifhennersdorf (ots)
30.06.2026 | 16:35 Uhr | Seifhennersdorf
Bundespolizisten kontrollierten am 30. Juni 2026 um 16:35 Uhr auf der Zollstraße in Seifhennersdorf einen 35-jährigen Tschechen, der aus Varnsdorf kommend eingereist war.
Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass der Mann im Jahr 2016 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 10,00 Euro verurteilt worden war und diese Strafe noch nicht bezahlt hat. Da er nicht in der Lage ist die geforderte Strafe zu zahlen, wurde er zur Verbüßung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.
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