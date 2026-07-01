Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Illegal eingereist
Zittau (ots)
30.06.2026 | 16:30 Uhr | Zittau
Am 30. Juni 2026 reiste ein ukrainischer Staatsbürger mit einem Transporter um 16:30 Uhr über den Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau aus Polen kommend ein und konnte der Bundespolizei kein gültiges Grenzübertrittsdokument vorlegen.
Der 43-jährige Mann muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Er wurde nach Polen zurückgewiesen.
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