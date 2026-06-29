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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unversichertes Auto im Straßenverkehr

Großschönau (ots)

28.06.2026 | 15:00 Uhr | Großschönau

Beamte des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams der Bundespolizei stoppten am 28. Juni 2026 in Großschönau eine um 15:00 Uhr aus Tschechien eingereiste Autofahrerin. Es stellte sich heraus, dass der durch die 18-jährige Slowakin geführte BMW nicht versichert ist und so nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden darf. Die Beamten untersagten zunächst die Weiterfahrt. Die Frau schloss online bei ihrem tschechischen Versicherungsunternehmen eine Haftpflichtversicherung ab und wies dies gegenüber den Beamten nach. Daraufhin durfte sie die Fahrt fortsetzen, muss dennoch mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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