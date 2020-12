Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Korrekturmeldung: Illegale Böller mit 1 kg Explosivmasse beschlagnahmt - Bundespolizei warnt vor den Folgen

ZittauZittau (ots)

Der am 27. Dezember 2020 in Zittau kontrollierte Bürger war nicht per PKW sondern mit seinem E-Bike per Zug angereist. Mittweida liegt etwa 70 Kilometer entfernt von Zittau.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell