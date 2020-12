Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder nach Zigarettenkauf in Tschechien erwischt

EbersbachEbersbach (ots)

Ein 14-jähriger Junge hat am 25. Dezember 2020 nahe der Grenze in einem tschechischen Tabakladen sieben Schachteln Zigaretten gekauft während sein 13-jähriger Kumpel an der Grenze auf ihn wartete. Beide wurden kurz darauf um 14:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei in der Ebersbacher Bahnhofstraße kontrolliert. Die Zigaretten und ein Feuerzeug wurden den hinzugerufenen Eltern übergeben. Alle kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon.

