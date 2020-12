Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Amerikaner ohne Führerschein unter Drogeneinfluss erwischt

ZittauZittau (ots)

Ein 30-jähriger US-Amerikaner war am 23. Dezember 2020 in Zittau mit einem weißen Seat unterwegs und geriet um 15:10 Uhr in eine Kontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz.

Der Mann hatte seinen kolumbianischen Führerschein nicht zeitgerecht umschreiben lassen, hatte etwa ein Gramm Marihuana dabei und steuerte den Wagen unter Drogeneinfluss. Laut Drogenschnelltest hatte er Cannabis konsumiert.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Zittau ermittelt wegen der Drogenfahrt und wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell