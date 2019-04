Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 200 kg Kupferkabel sichergestellt

Zittau (ots)

Mit prall gefülltem Kofferraum waren am gestrigen 8. April 2019 zwei Männer aus Polen mit ihrem Mazda 6 Kombi in der Zittauer Chopinstraße unterwegs. Eine gemeinsame Streife der Bundes- und Landespolizei stoppten um 17:50 Uhr den Wagen noch vor der Ausreise nach Polen und kontrollierten die 37- und 46-jährigen Insassen. Die vorgelegten Dokumente waren in Ordnung, nur mit der Ladung stimmte etwas nicht. Die Rückbank war umgelegt und es lagen etwa 200 kg altes Kupferkabel im Wagen. Angesichts der zahlreichen Buntmetalldiebstähle in der Region wurden die Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stutzig und führten mit Unterstützung eines polnischen Kollegen als Dolmetscher eine Befragung der beiden Männer durch. Das Kabel würde am Bahnhof Zittau nur so rumliegen und da hätten sie es mitgenommen.

Ob das Kabel tatsächlich aus Bahneigentum stammt und ob die beiden Männer dieses bei einem Schrotthändler zu Geld machen wollten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Bundespolizeirevier Zittau hat das Kabel sichergestellt und gegen die Polen Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

