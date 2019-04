Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schrottsammler unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Zittau unterwegs

Zittau (ots)

Ein polnischer Schrottsammler war am 7. April 2019 am frühen Morgen im Stadtgebiet Zittau auf Tour. Beamte der Bundes- und Landespolizei kontrollierten den 32-jährigen Mann mit seinem VW Passat um 06:50 Uhr in der Max-Müller-Straße. Der arg nervös wirkende Mann hatte weder Ausweis noch Führerschein dabei. Auch Fahrzeugschein und Nummernschilder passten nicht zusammen. Diese gehörten nämlich gar nicht an den Passat, der außerdem nicht versichert war. Überhaupt befand sich der Wagen in einem fragwürdigen Zustand. Im Innenraum fehlten Teile des Armaturenbretts und die Türverkleidungen. Außerdem wurden die Fensterscheiben durch eingeklemmte Holzstöckchen gehalten. Doch damit nichtg genug. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest brachte den Grund für das nervöse Verhalten ans Tageslicht. Der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Die Beamten fanden jedoch keine Drogen im Wagen.

Der Schrottsammler hat an diesem Morgen zwar keinen Schrott aber einige Straftaten angesammelt, wegen derer er sich verantworten muss. Das Polizeirevier Zittau ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmißbrauch sowie Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell