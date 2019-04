Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haft durch Geldstrafe abgewendet

Uhyst (ots)

Glück im Unglück hatte am 7. April 2019 ein 29-jähriger Autofahrer aus Polen. Er wurde um 13:20 Uhr an der BAB4-Anschlußstelle Uhyst durch Bundespolizisten kontrolliert. Diese ermittelten, dass der Mann seit 2016 durch die Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl gesucht wird. Demnach hätte er eine 15-tägige Freiheitsstrafe wegen Leistungserschleichung verbüßen müssen. Da der Mann jedoch die Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 370,00 Euro vor Ort begleichen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

