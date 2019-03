Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Für 40 Tage ins Gefängnis

Uhyst (BAB4) (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus der Ukraine muss die nächsten 40 Tage in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verbringen.

Beamte des Bundespolizeireviers Bautzen kontrollierten am 8. März 2019 gegen 23:50 Uhr auf dem BAB4-Parkplatz Uhyst den in Richtung Polen reisenden Mann. Er war als Beifahrer in einem ukrainischen Transporter unterwegs. Allerdings endete hier vorerst die Reise da ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu vollstrecken war. Der Mann war bereits 2015 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden.

