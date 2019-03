Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Arbeitserlaubnis erwischt

Bautzen (BAB4) (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am 6. März 2019 gegen 03:00 Uhr an der BAB4-Abfahrt Bautzen West einen in Richtung Görlitz fahrenden polnischen Reisebus. Die Insassen legten ihre gültigen Reisedokumente vor. Ein 41-jähriger Ukrainer hält sich bereits seit Ende Januar im Schengenraum auf. Der Mann hatte Arbeitskleidung, Werkzeug, Dokumente, die auf eine Erwerbstätigkeit hinweisen, und eine Visitenkarte einer Baufirma dabei. Eine Arbeitserlaubnis konnte er jedoch nicht vorlegen.

Da sich der Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme erhärtete, wurde der Ukrainer in Gewahrsam genommen und durch die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Arbeitsaufnahme und unerlaubtem Aufenthalt eingeleitet. Er befindet sich noch im Gewahrsam der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell