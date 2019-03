Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einhandmesser in der Fahrertür

Großhennersdorf (ots)

Am 06. März 2019 gegen 00:05 Uhr wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in Großhennersdorf auf einen Kleinbus mit ukrainischer Zulassung aufmerksam. Der Fahrer war ein 49-jähriger Ukrainer. Die Überprüfung seiner Person und der Dokumente verlief ohne Beanstandungen. Eine Nachschau im Inneren des Fahrzeuges brachte in der Fahrertürablage ein Einhandmesser, welches einem Führungsverbot in der Öffentlichkeit unterliegt, zum Vorschein. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

