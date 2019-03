Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme

Bautzen / Uhyst a.T. (ots)

Am 05.03.2019 gegen 00:50 Uhr geriet ein polnischer Kleinbus in das Visier von Bautzener Bundespolizisten. Er war auf der BAB 4 unterwegs in Richtung Görlitz. Auf dem Parkplatz Uhyst wurde er einer Kontrolle unterzogen. Im Bus befanden sich vier Insassen, drei polnische Staatsangehörige und eine Ukrainerin. Die Kontrolle der Reisedokumente und eine Abfrage im Fahndungssystem verlief ohne Ergebnis. Der Reisepass der 42-jährigen Ukrainerin hatte kein Visum, sie gab an, ihren Sohn in Stuttgart besucht zu haben. Die angegebenen Daten des Sohnes erwiesen sich allerdings als nicht existent. Eine Durchsuchung des Reisegepäcks der Ukrainerin brachte eine Übersetzungshilfe Russisch-Deutsch für Pflegeberufe und ein Handbuch "Pflege zu Hause" zum Vorschein. Da der dringende Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme und somit auch der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts nach dem Aufenthaltsgesetz bestanden, wurde sie in Gewahrsam genommen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

