Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Festnahme auf frischer Tat: U-Haft gegen Buntmetalldiebe angeordnet

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Ludwigsdorf, Görlitz, Niesky (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen Donnerstags wurde die Bundespolizei über eine Signalstörung auf der Bahnstrecke Görlitz-Cottbus im Bereich Charlottenhof informiert. Nach ersten Erkenntnissen deutete alles auf einen Kabel- beziehungsweise Buntmetalldiebstahl hin.

Die sofort eingesetzten Streifen konnten den Tatort rasch lokalisieren. Dort hatten Unbekannte bereits versucht, Signalkabel aus den Kabelschächten der Deutschen Bahn zu entwenden.

In Tatortnähe stellten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug mit Görlitzer Kennzeichen fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen gefälscht waren. Im Rahmen der anschließenden Umfeldfahndung konnten zwei mutmaßliche Tatverdächtige festgestellt werden.

Die Fahndung wurde durch einen Polizeihubschrauber sowie einen Hundeführer der Landespolizei Sachsen unterstützt.

Durch die enge und schnelle Zusammenarbeit mit der Landespolizei Sachsen wurde zudem bekannt, dass es in den Morgenstunden bereits in Görlitz zu einem versuchten Diebstahl von Buntmetall gekommen war. Die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung stimmte mit dem Aussehen der festgenommenen Personen überein.

Es handelte sich um einen 25-jährigen und einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Im weiteren Verlaufe erlitt eine der Personen einen Kreislaufstillstand. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und übergaben die Person an den alarmierten Rettungsdienst. Ein Arzt stellte später im Krankenhaus die Gewahrsamsfähigkeit fest, woraufhin die Person in die Dienststelle verbracht wurde.

Gegen beide Polen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass die Personen mit einem nicht versicherten Fahrzeug zum Tatort gefahren waren und die Kennzeichen gefälscht hatten. Daraufhin wurden die Tatvorwürfe um Urkundenfälschung und Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz erweitert.

Aufgrund der Ermittlungen wurde für beide Beschuldigten Untersuchungshaft beantragt, welche vom Amtsgericht Görlitz am heutigen Tag bestätigt wurde.

Der Gesamtsachverhalt ist nun Gegenstand ausführlicher Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und des Polizeireviers Görlitz.

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