Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bedrohungslage mit Messer in Regionalbahn auf der Strecke Cottbus-Görlitz

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Ludwigsdorf, Görlitz, Cottbus, Schleife (ots)

Am Donnerstagvormittag, an Christi Himmelfahrt, kam es auf der Zugstrecke Cottbus-Görlitz zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage. Gegen 10:40 Uhr wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass in der ODEG-Regionalbahn 65 ein Mann ohne Fahrschein festgestellt worden war, der die Zugbegleiterin mit einem Messer bedroht haben soll.

Sofort alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei fuhren nach Schleife, wo der Zug die Weiterfahrt stoppte. Die zuerst eintreffenden Beamten der Landespolizei sicherten vor Ort die Lage und eine Person. Zu diesem Zeitpunkt bestand nach Angaben der Einsatzkräfte keine akute Bedrohungslage mehr.

Nach dem Eintreffen der zuständigen Bundespolizeibeamten wurden die Zugbegleiterin sowie Mitreisende befragt. Demnach betrat ein 22-jähriger polnischer Staatsangehöriger in Schleife den Zug. Er gab später an, nach Hagenwerder und weiter nach Polen reisen zu wollen. Auf die Nachfrage der Zugbegleiterin nach einem Fahrschein soll der Mann wortlos ein Küchenmesser gezogen und es sitzend vor sich gehalten haben. Die Zugbegleiterin erkannte eine Gefahr, entfernte sich umgehend und alarmierte den Notruf. Das Messer wurde zunächst nicht mehr an der Person festgestellt. Im Zuge der Zuordnung mehrerer Gepäckstücke fanden die Einsatzkräfte später im Koffer des Mannes ein Messer, das nach Angaben der Zugbegleiterin der Beschreibung entsprach.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. In seiner Vernehmung erklärte er, er habe lediglich etwas essen wollen. Er könne nicht nachvollziehen, warum die Zugbegleiterin die Situation als Bedrohung wahrgenommen habe. Einen Fahrschein konnte er nicht vorweisen; nach eigenen Angaben habe er diesen bereits vernichtet.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.

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