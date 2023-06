BPOLI LUD: Hundewelpen im Kofferraum

Görlitz (ots) - Gestern Nachmittag, 08.06.2023, trafen Bundespolizisten in Görlitz, Promenadenstraße, auf einen 17-Jährigen. Bei einem anschließenden Blick in den Rucksack des Jugendlichen fiel ein knappes Dutzend Parfümschachteln auf. Eine spätere Zählung ergab, dass insgesamt zehn Eau de Toilette verschiedener Marke "irgendwie" in den Besitz des jungen Görlitzers gelangt waren. Das "irgendwie" erklärte dieser ...

