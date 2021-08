Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dank finanzieller Unterstützung nicht ins Gefängnis

BAB 4, Kodersdorf (ots)

Dank der finanziellen Unterstützung durch einen Bekannten musste ein polnischer Bürger (28) gestern nicht ins Gefängnis. Der Geldgeber zahlte bei der Polizei in Weimar für den Verurteilten 2.873,50 Euro ein. Bei der Summe handelte es sich um eine Geldstrafe einschließlich Verfahrens-kosten. Die Strafe gegen den 28-Jährigen war Ende 2019 vom Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt wegen gefährlicher Körperverletzung angeordnet worden. Bei Nichtzahlung hätte der am Montagabend in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf durch die Bundespolizei Festgenommene eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

