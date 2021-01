Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Lebensgefährtin bewahrt Senior vor dem Gefängnis

Görlitz, BAB 4 (ots)

Um ein Haar hätte ein 67-Jähriger für ein knappes Vierteljahr ins Gefängnis gemusst, hätte ihm nicht die eigene Lebensgefährtin mit 2.600,00 Euro ausgeholfen. Der Betrag wurde gestern benötigt, um die offene Ersatzfreiheitsstrafe des Seniors zu begleichen. Dieser war am Montagnachmittag in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf in eine Fahndungskontrolle der Bundespolizei geraten. Die Kontrolle endete für den Mann zumindest vorübergehend in der Arrestzelle. Schließlich waren die Beamten auf einen Haftbefehl der Berliner Staatsanwaltschaft gestoßen. Diese hatte vor einem knappen Jahr eine Fahndungsausschreibung veranlasst, weil der Verurteilte auf einen Strafbefehl nicht reagiert hatte. Der Strafbefehl war im Mai 2015 vom Amtsgericht Tiergarten erlassen worden. Das Urteil lautete Insolvenzverschleppung.

