Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in eigener Sache: Schülerpraktikanten aufgepasst!

Landkreis Görlitz (ots)

Wir wären den regionalen Medienvertretern für eine entsprechende Veröffentlichung der nachfolgenden Informationen dankbar:

Du besuchst eine Schule in der Stadt oder im Landkreis Görlitz? Dann ermöglicht Dir die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter gewissen Voraussetzungen auch im neuen Schuljahr ein zweiwöchiges Schülerpraktikum, welches nach derzeitiger Sicht 2021 durchgeführt werden könnte.

Wenn Du mehr über den Beruf einer Bundespolizistin oder eines Bundespolizisten erfahren willst oder Du Dir über deine beruflichen Interessen klarwerden möchtest, dann bewirb Dich gerne bis zum 09. Oktober 2020 bei uns.

Richte Deine Bewerbung dabei bitte an die "Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, An der Autobahn 4 in 02828 Görlitz".

Nach den Herbstferien sagen bzw. schreiben wir Dir dann, ob wir für dich einen Platz bei uns für Dein Praktikum reserviert haben. Bitte beachte aber angesichts der Corona-Situation, dass wir Dir möglicherweise erst Anfang des kommenden Jahres eine endgültige Zusage machen können oder dass Du eventuell auch mit einer Absage rechnen musst.

Fragen zum Schülerpraktikum werden Dir unter der Telefonnummer 03581/3626-6305 beantwortet.

Wir freuen uns auf Dich!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell