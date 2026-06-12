Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: "75 Jahre Bundespolizei" - Festakt in der Metropolis Halle im Filmpark Babelsberg

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Potsdam - Die Bundespolizei feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Mit einer Auftaktveranstaltung am 16. März 2026 im Hauptbahnhof Potsdam begann das bundesweite Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen und Dialogformaten.

Das Kernstück stellt nun der offizielle Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Bundespolizei dar. Dieser findet am 12. Juni 2026 in der Metropolis Halle im Filmpark Babelsberg in Potsdam mit mehr als 1.100 Gästen, u.a. aus Politik, Wirtschaft und aus Behörden, statt.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell