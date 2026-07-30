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Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: 50-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben - Meldung -2-

Bonn (ots)

In der Nacht auf Sonntag (26.07.2026) hatte ein 50-jähriger Fahrer eines E-Scooters nach einem Verkehrsunfall in Bornheim-Sechtem schwere Verletzungen davongetragen (siehe Pressemeldung vom 27.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6322378).

Am Mittwoch(29.07.2026) verstarb der Mann in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Alleinunfall des Mannes auszugehen.

Weiterhin werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten sich bei der Polizei zu melden. Entweder unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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