Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und sucht nach rotem Kleinwagen

Meckenheim (ots)

Am 28.07.2026 gegen 08:30 Uhr kam es auf dem Synagogenplatz in Meckenheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Zeuge machte die Geschädigte darauf aufmerksam, dass ein roter Opel Adam oder Corsa beim Einparken ihr geparktes Auto touchiert hat. Daraufhin entfernte er sich von dem Unfallort. An dem Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Unfallzeugen sich zu melden bzw. weitere Zeugen um Hinweise auf den flüchtigen PKW. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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