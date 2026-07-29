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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Polizei stellt Tatverdächtige nach Kabeldiebstahl

Bonn (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Bonner Polizei am Dienstagnachmittag (28.07.2026) zwei mutmaßliche Kabeldiebe in Bonn-Mehlem stellen.

Gegen 14:40 Uhr hatte der Zeuge der Leistelle der Polizei zwei verdächtige Personen an einem Umspannwerk in der Straße Deichmanns Aue gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Godesberg konnte dort eine 42-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann stellen. Sie führten zwei Kabeltrommeln mit Kupferkabeln mit, wobei es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handelte. Nachvollziehbare Angaben bezüglich der Eigentumsverhältnisse zu den Kabeltrommeln konnten die zwei Verdächtigen jedenfalls nicht machen. Deshalb wurde das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt.

Die Tatverdächtigen, die bereits aufgrund von Eigentumsdelikten polizeibekannt sind, wurden ins Polizeipräsidium gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 16 der Bonner Polizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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