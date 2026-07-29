Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: E-Bike-Fahrer raubt Handtasche einer 89-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstagmittag (28.07.2026) ereignete sich in der Bonner Weststadt ein Raubdelikt zum Nachteil einer 89-jährigen Frau. Der Täter flüchtete auf einem olivgrünen E-Bike.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Seniorin gegen 11:30 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Baumschulallee in Richtung Poppelsdorfer Allee unterwegs. Hier näherte sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Bike und blockierte der Frau den Weg.

Es kam zu einem Gerangel, auf das durch die Hilfeschreie der Geschädigten auch eine Anwohnerin aufmerksam wurde, die der Frau zu Hilfe eilte. Der Täter riss sich daraufhin los, entwendete die Handtasche der 89-Jährigen aus einer verschlossenen Reißverschlusstasche des Rollators und flüchtete auf seinem E-Bike in Richtung Poppelsdorfer Allee.

In der geraubten Handtasche befanden sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente und Schlüssel. Die Seniorin wurde bei dem Raub verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Unmittelbar eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die das Raubgeschehen beobachtet haben oder Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters machen können.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, normale Statur, rundes Gesicht, schwarz gelockte Haare, bekleidet mit dunkelblauer Jacke, dunklem Hemd und dunkler langer Hose.

Bei dem Fahrrad handelte sich um ein olivgrünes E-Bike mit einem auffällig seitlich angebrachten Akku.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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