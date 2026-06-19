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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kind verstirbt nach medizinischem Notfall auf Klassenfahrt

Aerzen (ots)

Am Donnerstag (18.06.2026) ist ein 11-jähriger Junge nach einem medizinischen Notfall während einer Klassenfahrt im Schullandheim Riepenburg in Aerzen verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen klagte der Schüler gegen 13:58 Uhr über Atemnot. Der Junge verlor in der Folge das Bewusstsein und musste reanimiert werden.

Anwesende Lehrkräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und wurden dabei telefonisch durch die Rettungsleitstelle angeleitet. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Die eintreffenden Rettungskräfte sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers setzten die Reanimationsmaßnahmen fort. Trotz aller Bemühungen verstarb der Junge. Um 14:40 Uhr konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Die rund 50 weiteren Schulkinder, zwei vierte Klassen einer Grundschule aus der Region Hannover, wurden während des Einsatzes von den Lehrkräften betreut und von den Rettungsmaßnahmen ferngehalten. Zudem kümmerten sich Notfallseelsorger vor Ort um die Kinder und Lehrkräfte.

Die Polizei führt die in solchen Fällen üblichen Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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