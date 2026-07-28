Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf: Zeugen nach Straßenraub gesucht - Hochwertige Uhr entwendet - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Raub, der sich am Samstagmittag (25.07.2026) auf der Von-Sandt-Straße in Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 84-jähriger Mann gegen 14:40 Uhr von einer Frau und einem Mann aus einem dunklen Auto mit Neusser Kennzeichen heraus angesprochen. Einer von Beiden verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch und legte ihm dabei Goldarmbänder um sein Handgelenk.

Als sich der 84-Jährige dagegen zur Wehr setzen wollte, umgriff der Andere aus dem Auto heraus das Handgelenk des Mannes und entwendete ihm dabei seine hochwertige Armbanduhr. Anschließend entfernten sich die Täter in dem Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit vom Tatort.

Die beiden Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

Männlich, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung

2. Person:

Weiblich, ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare im Zopf gebunden, deutsche Sprache mit osteuropäischem Akzent, bekleidet mit dunkler, kurzärmliger Oberbekleidung

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem genutzten Fahrzeug oder zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Generell appelliert die Bonner Polizei zur Vorsicht bei Ansprachen von unbekannten Personen aus Autos heraus. Hierbei handelt es sich um eine bekannte Masche von Trickbetrügern.

Die Täter sprechen Passanten gezielt aus dem Auto heraus an, täuschen eine Notlage oder Dankbarkeit vor und nutzen das ablenkende Umhängen von wertlosem Modeschmuck, um unbemerkt oder mit Gewalt den echten Schmuck der Opfer zu stehlen.

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