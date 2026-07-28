Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn hatten am Sonntagabend (26.07.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Meckenheim aufgenommen. Der unter dringendem Tatverdacht stehende 67-jährige Lebensgefährte der Geschädigten konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden (siehe Pressemeldung vom 27.07.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6321569).

Am gestrigen Montagnachmittag (27.07.2026) verkündete ein Haftrichter dem 67-Jährigen einen von der Bonner Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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