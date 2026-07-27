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Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In der Nacht auf Sonntag (26.07.2026), gegen 01:00 Uhr, kam es in Bornheim-Sechtem zu einem Verkehrsunfall eines E-Scooter-Fahrers. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Breitbachweg aus der Lannerstraße kommend in Fahrtrichtung Bertha-von-Suttner-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 50-Jährige.

Aufmerksame Zeugen bemerkten den Schwerverletzten und alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann zur weiteren intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus brachte.

Für die Unfallaufnahme wurden speziell geschulte Verkehrsunfallermittler der Polizei Essen hinzugezogen.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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