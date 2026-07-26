Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Rucksackes

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei wurde am Sonntagmittag (26.07.2026) wegen eines verdächtigen Rucksackes nach Bonn-Dottendorf alarmiert.

Gegen 13:00 Uhr hatte ein Mann mit Rucksack ein Café auf der Dottendorfer Straße betreten und sich dort auf die Toilette begeben. Der Verdächtige, der dem Personal bekannt war, verließ kurze Zeit später das Ladenlokal. Als Mitarbeiter auf der Toilette Nachschauen hielten, entdeckten sie dort den Rucksack. Darin befanden sich verdächtige Gegenstände. Mitarbeiter stellten den Rucksack daraufhin auf die Straße und alarmierten die Polizei.

Der Bereich wurde daraufhin von polizeilichen Einsatzkräften weiträumig abgesperrt. Im weiteren Verlauf konnten hinzugezogene Spezialisten des Landeskriminalamtes den Rucksack begutachten. In dem Rucksack befand sich unter anderem eine Gasflasche. Von der Flasche und den weiteren Gegenständen im Rucksack ging keine unmittelbare Gefahr aus.

Der 21-jährige Verdächtige wurde kurz darauf unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte Mann wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Ein von der Bonner Staatsanwaltschaft erwirkter Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 21-Jährigen wurde am Nachmittag vollstreckt.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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