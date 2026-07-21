Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Maihäldenschule - Hoher Schaden - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in die Räumlichkeiten der Maihälden-Grundschule eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt in das Schulgebäude. Anschließend wurden dort die verschlossenen Zugangstüren zum Büro der Schulleitung, zum Sekretariat sowie zum Lehrerzimmer gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. In den betroffenen Räumen wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde jedoch kein Diebesgut entwendet.

Am Gebäude sowie an weiteren Zugangstüren und Fenstern entstanden jedoch erhebliche Aufbruchspuren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000,00 Euro geschätzt.

Personen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8200 in Verbindung zu setzen.

Patrick Bogner, Pressestelle

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