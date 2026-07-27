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Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Meckenheim (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Sonntagabend (26.07.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war gegen 21:05 Uhr in Meckenheim ein 67-jähriger Mann mit seiner 57-jährigen Lebensgefährtin in einen Streit geraten. Zeugen hatten die Polizei informiert. Im Rahmen des Streitgeschehens soll der Mann der Frau mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Der 67-Jährige konnte noch am Tatort auf der Stenzelbergstraße festgenommen werden. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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