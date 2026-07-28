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Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach Taschendiebstahl um Hinweise zu unbekannter Frau - Tatverdächtige konnte ermittelt werden

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete mit einem Foto nach einer zunächst unbekannten Frau, der vorgeworfen wurde, am 23.10.2025 mit einer gestohlenen Bankkarte sowohl Geld an einem Automaten abgehoben, als auch in einem Geschäft in der Bonner Innenstadt Schuhe gekauft zu haben (siehe hierzu Pressemeldung vom 16.07.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6315927).

Die abgebildete Frau konnte ermittelt werden. Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 15 dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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