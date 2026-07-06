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Polizei Bonn

POL-BN: Zehn Jahre "Kurve kriegen" in Bonn - Initiative gegen Jugendkriminalität seit 2016 Bestandteil der Kriminalprävention der Polizei Bonn - Einladung zum Presse- und Fototermin am 13.07.2026, 15:00 Uhr

Bonn (ots)

Die Initiative "Kurve kriegen" feiert an ihrem Standort im Polizeipräsidium Bonn zehnjähriges Bestehen.

"Kurve kriegen" ist eine kriminalpräventive Initiative des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen gegen Jugendkriminalität. Die Initiative wurde 2011 in zunächst acht NRW-Städten gestartet und seitdem ausgeweitet. Im Jahr 2016 kam das Polizeipräsidium Bonn als Standort hinzu.

Seit einem Jahrzehnt setzt sich die Initiative in Bonn und der Region dafür ein, kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugendliche frühzeitig zu erreichen. Ziel ist es, durch individuell zugeschnittene Hilfsangebote ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität zu verhindern und nachhaltige Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Zur Erreichung dieses Ziels arbeiten die Präventionsspezialisten der Bonner Polizei eng mit pädagogischen Fachkräften von update, der Fachstelle für Suchtprävention von Caritas/Diakonie und mit weiteren Netzwerkpartnern zusammen.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von "Kurve kriegen" im Polizeipräsidium Bonn kommen Vertreterinnen und Vertreter der Initiative, der Kommunen, der freien Träger der Jugendhilfe sowie weitere Netzwerkpartner zu einer Jubiläumsveranstaltung zusammen, zu der auch der Innenminister des Landes NRW, Herr Herbert Reul, erwartet wird.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter lädt die Bonner Polizei aus diesem Anlass zu einem Presse- und Fototermin am Montag, 13.07.2026, um 15:00 Uhr, im Polizeipräsidium Bonn ein. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle unter 0228 15-1025 oder pressestelle.bonn@polizei.nrw.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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