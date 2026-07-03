Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Zusammenstoß mit Vespafahrer

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer, der am Mittwochmorgen (01.07.2026) auf der Budapester Straße einen 80-jährigen Vespafahrer angefahren haben soll.

Zur Unfallzeit gegen 07:00 Uhr befuhr der Senior mit seinem Motorroller die Budapester Straße in Fahrtrichtung Sternstraße. Der noch unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Elektroscooter die Thomas-Mann-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Oxfordstraße kommend in Fahrtrichtung Hauptbahnhof.

Nachdem der 80-Jährige im Kreuzungsbereich Budapester Straße/Thomas-Mann-Straße verkehrsbedingt anhalten musste und bei Grünlicht wieder anfuhr, fuhr der E-Scooter von links kommend gegen den Vorderreifen der Vespa. Beide Unfallbeteiligten stürzten daraufhin zu Boden, wobei der 80-Jährige verletzt wurde. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer flüchtete unmittelbar in Richtung Hauptbahnhof von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er kann bislang als 30-35 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und ca. 1cm langem Vollbart beschrieben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben kann wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

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