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Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisste 17-Jährige in ärztlicher Behandlung

Bonn (ots)

Die Fahndung nach der vermissten 17-jährigen Jugendlichen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6307182) kann zurückgenommen werden. Sie wurde gegen 19:20 Uhr von einem Mitschüler in der Colmantstraße gesehen und kurz darauf von der Polizei dort in einem behandlungsbedürftigen Zustand angetroffen. Nach einer Erstversorgung durch alarmierte Rettungssanitäter wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Mit dem Auffinden der Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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