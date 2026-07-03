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Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Tatverdächtiger nach Kassen-Diebstahl vorläufig festgenommen

Bad Honnef (ots)

Nach dem Einbruch in eine Firma auf der Windhagener Straße in Bad Honnef-Aegidienberg am Sonntagabend (28.06.2026), gelang Einsatzkräften der Bonner Polizei am Donnerstagabend (02.07.2026) die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen. Zudem konnten wesentliche Teile der Beute und das Tatwerkzeug sichergestellt werden.

Eine Zeugin hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Mann und seinen Aufenthaltsort gegeben. Streifenwagenbesatzungen der Wache Ramersdorf konnten den 45-jährigen Verdächtigen daraufhin gegen 21:00 Uhr auf einem ehemaligen Campingplatz am Rederscheider Weg antreffen. Zudem konnten die Beamten in einem angrenzenden Waldgebiet die aus der Firma entwendete Kasse, Teile des Kasseninhalts sowie eine Brechstange sicherstellen. Auch am Aufenthaltsort des wohnungslosen Mannes konnten Gegenstände sichergestellt werden, die möglicherweise anderen Straftaten zuzuordnen sind. Der polizeibekannte Mann wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

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Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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