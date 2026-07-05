POL-BN: Bonn-Ückesdorf: Versammlung im Liebfrauenweg am Dienstag, 07.07.2026
Bonn (ots)
Am kommenden Dienstag (07.07.2026) findet eine Versammlung im Liebfrauenweg in Bonn-Ückesdorf statt.
Von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr versammeln sich dort nach Angaben des Veranstalters etwa 100 Personen zu einer Versammlung ohne Aufzug zum Thema "In Solidarität mit den Mädchen und Frauen in Afghanistan" im Umfeld des Afghanischen Generalkonsulats.
Während der Versammlung kann es im Liebfrauenweg zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell